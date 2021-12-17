Турпоток в Кавказский заповедник вырос почти на 60% в 2021 году

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2021 году вырос почти на 60% - с 350 тыс. туристов до 550 тыс. Об этом журналистам рассказал в пятницу руководитель заповедника Сергей Шевелев в ходе пресс-тура, организованного администрацией Сочи.

"В этом году у нас туризм сделал большой всплеск: если в прошлом году посетили заповедник 350 тысяч человек, то в этом 550 тысяч", - сказал он.

Он добавил, что только вольерный комплекс заповедника посетили 32 тыс. гостей. Спросом пользуются маршруты выходного дня, а также однодневные маршруты.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горнолесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.