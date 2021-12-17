Вице-мэру Волжского продлили домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Волжский городской суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для вице-мэра Волжского Волгоградской области Виктора Сухорукова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В Волжский городской суд Волгоградской области поступило ходатайство заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Волжскому о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Сухорукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, ходатайство следственного органа удовлетворил, продлив избранную в отношении Сухорукова меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктор Сухоруков после обысков в здании мэрии был задержан, а после отправлен под домашний арест в рамках расследования коррупционного скандала.