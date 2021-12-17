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Более 650 лифтов заменили в многоквартирных домах Волгоградской области в 2021 году

Бесшумные лифты установили по программе капитального ремонта взамен устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Жители 179 многоквартирных домов Волгограда, Волжского и Камышина получили новые 660 лифтов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Современные, быстрые и бесшумные лифты установили по программе капитального ремонта взамен устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования. В многоэтажках региона запущены 660 новых подъемников", - пояснили в пресс-службе.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе прямой линии с жителями региона заявил, что до 2023 года в Волгоградской области заменят все подъемники, выработавшие свой срок службы.

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