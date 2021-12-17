Дума на год продлила отсрочку выполнения обязательств по купленным до пандемии турам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, включающий в себя поправку о продлении еще на год - до конца 2022 года - переноса сроков выполнения обязательств туроператоров по приобретенным до пандемии турам. Речь о турах в страны, которые до сих пор закрыты для туристических поездок.

Поправку внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым ко второму чтению законопроекта, продлевающего мораторий на использование идентификатора должников по ЖКХ. Изменения вносятся в закон от 1 апреля 2020 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поправка предусматривает, что правительство РФ вправе устанавливать на 2020-2022 годы (в предыдущей редакции закона - только на 2020 и 2021 годы) особенности исполнения, изменения и расторжения договоров о реализации туров, заключенных до 31 марта 2020 года. Ранее Тарбаев заявлял о необходимости продлить еще на год перенос сроков выполнения обязательств туроператоров по приобретенным до пандемии турам. Такая отсрочка была предусмотрена постановлением кабмина от 20 июля 2020 года, которое касалось не состоявшихся из-за пандемии зарубежных туров, приобретенных до 31 марта 2020 года. Срок действия этого постановления истекает 31 декабря.

Как пояснил журналистам Тарбаев, принятая поправка "позволяет получить отсрочку туроператорам по всем турам, которые были заключены до 31 марта 2020 года, до окончания 2022 года". "Постановление [правительства] было принято в ситуации, когда вокруг бушевала пандемия, многие границы были закрыты, поэтому оно дало возможность туроператорам закрыть образовавшийся долг перед туристами. <...> Безусловно, решение о продлении [отсрочки] важно, <...> люди должны иметь возможность получить свои деньги обратно либо получить услугу. Также продление этого постановления даст возможность бизнесу выполнить свои обязательства перед россиянами", - отметил Тарбаев. Глава комитета указал, что отсрочка по выполнению обязательств "будет прежде всего связана с теми турами и с теми странами, которые до сих пор закрыты для посещения с туристической целью". Депутат также добавил, что Госдума совместно с Ростуризмом проконтролирует, чтобы туроператоры до конца 2022 года выполнили обязательства перед туристами: для этого с ведущими туроператорами планируется подписать меморандум.

Позиция Ростуризма

В Ростуризме отметили, что отсрочка предоставляется "только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями", в основном речь про страны Европы и Юго-Восточной Азии. "Решение даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги", - отметили в пресс-службе Ростуризма. По данным ведомства, действующая этом году отсрочка позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. "За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", - заявили в Ростуризме.