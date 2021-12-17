Премии 66 врачам впервые вручили в Свердловской области в Год медицинского работника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Премии 66 врачам впервые вручили в Год медицинского работника, который был объявлен в текущем году в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"Специальные премии уральским врачам впервые присуждены в Год медицинского работника. Мы определили 10 номинаций, и конкурсная комиссия выбрала лучших. Всего 66 человек", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор, среди награжденных врачей - анестезиолог-реаниматолог областной детской больницы Константин Ходосовский со стажем работы 20 лет. Одним из его значимых профессиональных достижений является спасение девочки, родившейся раньше срока, весом 370 граммов. В течение пяти месяцев врач наблюдал за пациенткой, помогал учиться дышать и есть.

Еще одним обладателем премии стал врач станции скорой помощи Евгений Аникин, который во время полета в самолете помог пассажирке с острой болью в животе. Врач заподозрил у нее внутрибрюшное кровотечение, при котором срочно потребовалось капать физраствор из-за потери крови. Врач сделал все быстро, устранил угрозу развития шока и выровнял давление. Полет длился еще 4 часа, после пассажирку забрала скорая.

Третьим врачом, получившим премию, стал фельдшер скорой помощи в городе Ивделе Сергей Кочкин, который реанимировал одного из пациентов: мужчина вызвал скорую помощь из-за жалоб на боль в животе, однако по результатам ЭКГ был выявлен инфаркт миокарда. У пациента остановилось сердце, медики зафиксировали клиническую смерть. Однако фельдшеру Кочкину удалось запустить сердце с помощью мобильного дефибриллятора. Пациента доставили в больницу, впоследствии он вылечился и полностью восстановился.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в регионе 2021 год Годом медицинского работника.