В Думу внесли законопроект об уголовном наказании за злостное нарушение ПДД

Согласно пояснительной записке, уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Поправки в Уголовный кодекс РФ гласят, что штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами на срок до двух лет или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект устанавливает, что дела по проектируемой статье будут рассматриваться районными судами. При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Авторами законопроекта выступили лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев и его первый заместитель Дмитрий Вяткин, а также депутаты Ирина Панькина ("Единая Россия"), Ярослав Нилов и Василий Власов (ЛДПР), Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду"), Владислав Даванков и Антон Ткачев ("Новые люди"). В пояснительной записке к законопроекту депутаты уточняют, что, по данным статистики, "более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости".

Ранее в пятницу Вяткин в ходе пленарного заседания сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект. Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в понедельник Совет Госдумы сможет рассмотреть документ, а во вторник он уже будет рассмотрен в первом чтении. Второе и третье чтения могут состояться до конца осенней сессии, которая завершится 22 декабря.