Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, признав ее виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

"Суд признал Алехину виновной в административном правонарушении, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). С решение суда мы, конечно, не согласны и обжалуем его", - сказал адвокат. По его словам, поводом для административного протокола стала публикация девушкой в Instagram фотографии с изображением Александра Лукашенко со свастикой. Алехина выложила этот снимок в Инстаграм в 2015 году.

Алехина была задержана у своего дома в Москве. Полиция в четверг также задержала муниципального депутата Людмилу Штейн и отвезла в ОВД "Тверское" по подозрению в совершении административного правонарушения, связанного с пропагандой нацистской символики. Штейн арестована на 14 суток. Ее признали виновной по той же статье, поводом послужила публикация в соцсетях фото с прифотошопленной к изображению Штейн нацистской фуражкой.

Штейн и Алехина ранее были приговорены к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе в Москве. Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.