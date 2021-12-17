Новгородские власти будут добиваться на федеральном уровне модернизации электросетей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Новгородской области обратятся к федеральным властям по вопросу модернизации системы электроснабжения региона после массовых отключений, вызванных неблагоприятными природными условиями - снегопадами и ледяными дождями. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин во время выездного заседания правительства региона в пятницу.

"Ситуация с отключениями электричества в Новгородской области вызывает серьезное беспокойство. <…> С одной стороны, компания "Россети", ее новгородский филиал, не имеет отношения к правительству Новгородской области и управляется напрямую из Москвы, с другой стороны, мы не можем себе позволить оставить жителей Новгородской области один на один с проблемой. Со своей стороны, со стороны регионального правительства я буду добиваться системных решений, связанных с модернизацией сетей. Для этого буду разговаривать с министерством соответствующим федеральным. <...> Несколько дней представители министерства работали в регионе и увидели сами, как чистились просеки, как реализовывалась программа обновления сетей, и составили свое впечатление о том, как проводилась или не проводилась работа. На бумаге коллеги докладывали нам каждый год, что к зиме они готовы, все у них прекрасно, но факты все мы видим", - сообщил Никитин.

Губернатор также отметил, что главы районов должны с особым вниманием отнесись к запросам людей, которые остаются в зоне отключения электроснабжения, и предоставить всю необходимую помощь.

Первые перебои с электроснабжением были зафиксированы из-за непогоды в Новгородской области в конце ноября. В начале прошлой недели в региональном главке МЧС сообщали, что почти 10 тыс. человек остались без света. В понедельник сообщалось, что более 7,5 тыс. жителей региона остаются в зоне отключения электроэнергии, позднее их число увеличилось до 11 тыс. На утро пятницы без электричества остаются более 2,5 тыс. человек, по данным ГУ МЧС региона.

По информации Новгородского Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 и 20 декабря в Новгородской области ожидается резкое изменение погоды. В воскресенье, 19 декабря, прогнозируется снег, местами сильный, в западных и южных районах - мокрый снег. В понедельник, 20 декабря, в регионе резко похолодает до минус 15-19 градусов.