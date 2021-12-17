В Омской области в 2021 году благоустроили рекордное число общественных территорий

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области в 2021 году благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" рекордное количество общественных территорий - 106 объектов, сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года, при этом основная часть объектов создана в сельских поселениях.

"В 2021 году мы благоустроили беспрецедентное количество общественных территорий. Работы завершены на 106 общественных территориях, для нас это был своеобразный вызов по увеличению количества этих объектов", - рассказал Гаак.

Это больше чем в два раз превышает показатель прошлого года, когда было благоустроено 48 объектов. В 2021 году акцент был сделан на реализации таких проектов в сельских поселениях. Из 106 объектов лишь 9 было обустроено в самом Омске, остальные 97 благоустроенных территорий появились в муниципальных районах, уточнили ТАСС в пресс-службе омского Минэнерго.

"Мы стараемся в каждом населенном пункте создать благоустроенную территорию", - отметил министр. Активно в процессе участвуют и сами муниципалитеты, которые разрабатывают проекты. Всего же в 2022 году на эти цели было направлено почти 750 млн рублей, из которых 574 млн - федеральные средства, более 100 млн рублей - областные и еще более 70 млн рублей выделили муниципалитеты.

Гаак добавил, что в 2022 году приоритет будет отдан небольшим общественным территориям. "Мы идем в микрорайоны и пытаемся сделать территории, где люди с нескольких дворов могли бы проводить время. Также будем увеличивать количество благоустроенных дворов. Тут мы пойдем по европейскому пути развития. Дворы будем делать максимально зелеными и тихими, чтобы люди могли отдыхать и прекрасно проводить время", - рассказал он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.