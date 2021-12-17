Ставрополье дополнительно направило 77 млн рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение во время новогодних праздников. Поставки на сумму 77 млн рублей начнутся в ближайшее время, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение ставропольцев необходимыми лекарствами от COVID-19 в декабре-январе, губернатор Владимир Владимиров распорядился выделить на эти цели еще 77 млн рублей. По словам замминистра, в настоящее время аукционы по закупке лекарственных средств проведены и законтрактованы. Поставки начнутся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В аптечные пункты также уже направлены лекарства на сумму более 92 млн рублей, эти деньги региону были выделены из федерального бюджета. Ранее в Минздраве региона сообщали, что с начала пандемии бесплатными лекарствами в регионе обеспечили более 62 тыс. амбулаторных пациентов с коронавирусом. В октябре 2021 года край получил из федерального бюджета более 66 млн рублей на закупку препаратов, в начале ноября региону выделили из федерального бюджета еще 92,5 млн рублей на эти цели.

С начала пандемии на Ставрополье выявлено 120 594 случая ковида, выздоровели 92 529 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 5 730 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 091 человек, из них в тяжелом состоянии 397 пациентов. Инфекционные койки, задействованные в регионе для лечения пациентов с коронавирусом, свободны на 18%. В Минздраве региона отмечают стабилизацию ситуации с распространением COVID-19.