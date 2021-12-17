Bloomberg: бывший президентский юрист подал в суд на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американский юрист Майкл Коэн, работавший в свое время с президентом США Дональдом Трампом, подал против своего бывшего босса судебный иск за то, что тот якобы препятствовал ему в написании мемуаров и даже упрятал его за это в тюрьму. Как сообщило агентство Bloomberg, иск подан в Нью-Йорке.

Отмечается, что Коэн обвиняет Трампа и федеральное правительство в сговоре с целью помешать ему написать книгу воспоминаний, в которой он собирался нелестно отозваться о деятельности 45-го президента США. По мнению экс-юриста, именно поэтому Трамп вместе с Министерством юстиции добился в 2020 году, чтобы Коэна, который в то время находился под домашним арестом за ряд преступлений, перевели в тюрьму.

В документах, поданных в суд, говорится, что Коэн требует от Трампа и правительства США компенсации неустановленного размера. В качестве одного из ответчиков указан бывший глава Минюста и генеральный прокурор Уильям Барр. Коэн считает, что Трамп также пытался воспрепятствовать публикации книг, написанных его племянницей Мэри и бывшим помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Бывший юрист Трампа в конце 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям. Нарушение правил финансирования заключалось в нецелевом использовании средств, собранных на предвыборную кампанию кандидата республиканцев. Часть этих денег была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Коэн был переведен под домашний арест и продолжил работать над книгой о Трампе. Однако, когда он отказался заключить с правительством соглашение о неразглашении определенных сведений, касающихся работы в Белом доме, его вновь отправили в тюрьму. Коэн считает, что это было сделано под давлением Трампа. Позже по решению суда он все же был возвращен под домашний арест, а в ноябре этого года полностью закончил отбывать наказание. Книга Коэна вышла из печати в сентябре 2020 года.