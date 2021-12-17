Совместный туристический маршрут нацпарка и кавказского заповедника создадут в Сочи

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут, по которому впервые можно будет одновременно посетить Сочинский национальный парк и Кавказский биосферный заповедник, планируют создать в Сочи. Об этом сообщил журналистам директор заповедника Сергей Шевелев.

"Мы сейчас заключили соглашение и планируем открыть совместный турмаршрут, который пройдет по территории нацпарка и по территории Кавказского заповедника", - сказал Шевелев в ходе зимнего пресс-тура, организованного администрацией Сочи.

Он уточнил, что маршрут, в частности, будет проходить через самшитовую рощу и заканчиваться в районе Хосты. В планах - оборудовать его удобными деревянными дорожками, добавил он.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. Основная цель заповедника - сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Сегодня заповедник - это самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположена в пределах трех субъектов РФ - Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.