Эксперты Минздрава РФ и Роспотребнадзора изучают клинические проявления "омикрона" в ЮАР

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа специалистов Минздрава и Роспотребнадзора в ходе визита в ЮАР изучает клинические проявления нового штамма "омикрон" и особенности течения заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

Уточняется, что специалисты посетили две клиники, оказывающие помощь пациентам с ковидом, в том числе крупнейшую в Африке клинику на 3 тыс. коек.

"Специалисты осмотрели отделения реанимации и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных. В ходе визита, в частности, изучались клинические проявления нового штамма "омикрон", особенности течения заболевания. Работа группы в ЮАР будет продолжена в тесном контакте с местными клиницистами и учеными", - говорится в сообщении.

13 декабря самолет МЧС доставил специалистов Минздрава и Роспотребнадзора в ЮАР для помощи в разработке методов борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и обнаружен уже примерно в 80 странах. В РФ "омикрон" выявлен у 25 человек. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.