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Обновлено 

Обновленный законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесли в Думу

Законопроект устанавливает, что воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Законопроект устанавливает, что воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.

"В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", - сказал журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Газета "Известия" ранее сообщала о разработке соответствующего законопроекта
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