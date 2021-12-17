Обновленный законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесли в Думу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Законопроект устанавливает, что воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.

"В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", - сказал журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.