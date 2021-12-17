Саженцы "Тургеневского дуба" высадят весной 2022 года в Орловской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Саженцы - "потомки" упавшего после урагана "Тургеневского дуба", главной реликвии усадьбы матери Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, высадят на территории музея-заповедника под Орлом весной 2022 года. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков в кулуарах финала треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021", многолетнему растению планировалось оказать сертифицированную помощь по уходу и обследованию. 30 ноября 2021 года из-за урагана в Орловской области дуб упал. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года".

"Весной [2022 года] мы точно будем высаживать саженцы. Подготовили предложение, что пригласим известных писателей международного уровня, чтобы аллея, "Тургеневский дуб" продолжал жить дальше", - сказал собеседник агентства.

Ранее Клычков отмечал, что в музее-заповеднике сформирован фонд саженцев - "потомков" дуба. Некоторые деревья уже достигли трехметровой высоты. По словам губернатора Орловской области, в настоящее время поступило большое количество предложений по увековечиванию памяти "дуба Тургенева", среди которых идея о создании из массива дерева памятника самому писателю. До принятия окончательного решения дуб планируется вывезти и обеспечить его сохранность.

"Сейчас мы ожидаем похолодания, чтобы строительная техника могла заехать в Спасское-Лутовиново. Обсудив с представителями наук, каким образом сохранить дерево, определили, что дерево нужно вывезти обязательно, обработать специальным химическим составом, чтобы "мумифицировать", чтобы оно не разлагалось, не гнило. Срок этой обработки - около года", - добавил Клычков.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.