Володин: Дума использует время перед II чтением проекта о QR-кодах, чтобы снять все риски

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости использовать время перед вторым чтением законопроекта о доступе в общественные места по сертификатам вакцинации, чтобы снять все связанные с ним риски и опасения.

Президент России Владимир Путин в пятницу поручил кабмину совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями и гражданским обществом доработать законопроект. Глава государства отметил, что, работая над столь чувствительными нормативными актами, нужно учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

"Нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что снять законопроект с рассмотрения Госдумы в целом, сделав вид, что проблемы нет, было бы безответственно. "Многие из вас предлагают не рассматривать законопроект, не обсуждать его. Сделать вид, будто проблемы не существует. Но это безответственно перед гражданами. Наша задача как депутатов - чтобы закон помог людям, защитил от вируса, при этом не нарушал их права", - подчеркнул он.

Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.