Музей космонавтики в Москве вошел в шорт-лист премии "Европейский музей года"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве попал в шорт-лист международной премии "Европейский музей года" (EMYA). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Для нас большая честь - войти в число номинантов премии EMYA. Недаром ее неформально называют "музейным Оскаром". В этой премии важно все - чем музей живет сейчас, как встречает своих посетителей, как рассказывает истории, доступность образовательных программ и экспозиции. Нам особенно приятно, что наша работа была оценена в год, когда мы празднуем 60-летие полета первого человека в космос - нашего соотечественника Юрия Гагарина", - отметила директор музея Наталья Артюхина, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Музей космонавтики впервые принимает участие в этой премии. Команда музея представила европейской комиссии модернизацию главного зала "Утро космической эры", которую провели в 2019 году. В зале рассказаны истории первых покорителей космоса и представлены подлинные предметы того времени. Именно в этом зале была представлена вся экспозиция музея в момент его открытия в 1981 году, а в 2021 году проходила выставка "Первый", посвященная первому полету человека в космос.

Всего в шорт-лист международной премии "Европейский музей года" попали 60 европейских музеев. Обладателем гран-при становится музей, который наиболее полно отвечает потребностям посетителей, использует интерактивные подходы, создает равные условия для изучения экспозиции, вносит новое в музейные стандарты качества. От России в конкурсе участвуют также музей-заповедник Царицыно и музей Черномырдина в Оренбурге. Подведение итогов и объявление победителей премии пройдут на музейной конференции в Тарту (Эстония) с 4 по 7 мая 2022 года.