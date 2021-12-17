На сервисе Russpass появится маршрут и праздничные туры в Москву и Петербург

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый маршрут и праздничные туры "Новогодняя шкатулка", в рамках которых можно будет посетить Москву и Санкт-Петербург, станут доступны на цифровом туристическом сервисе Russpass. Предполагается, что их запустят во второй половине декабря, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Специальный праздничный тур "Новогодняя шкатулка", подразумевающий путешествие в Москву и Санкт-Петербург на 4-6 дней, будет доступен в ближайшие дни на Russpass. Также на сервисе появился новогодний маршрут-гайд по двум столицам", - рассказал собеседник агентства.

В рамках Московского тура можно будет посетить ВДНХ и собрать новогодний букет из шишек, еловых лап и декоративных украшений на мастер-классе в "Парке ремесел", а сразу после этого отправиться на главный каток страны. Также в маршрут входят новогодний квест на Красной площади, парк "Зарядье" и смотровая площадка Panorama 360.

"Также турист может выбрать количество дней в туре и добавить проживание в зависимости от своих возможностей и бюджета. Площадки подобраны таким образом, чтобы любой желающий мог познакомиться с праздничными предложениями обоих городов и отлично провести новогодние каникулы", - добавили в пресс-службе.

Северная столица

Не менее интересная программа будет ожидать туристов в Санкт-Петербурге. Там они побывают в кафе "Зингер", посетят Каток у моря в пространстве Севкабель Порт, музей "Петровская акватория", Новую Голландию и другие знаковые места города.

"Москва и Санкт-Петербург готовы к приему туристов в новогодний период. Они прекрасно украшены, подготовлена богатая событийная программа. Праздничный тур и маршрут созданы специально в рамках проекта "Два города - миллион впечатлений". Проект направлен на объединение туристического потенциала двух городов и предлагает туристам все самое лучшее, что есть в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказала журналистам руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова в ходе презентации маршрута.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, приобрести различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. На сервисе доступно более 3,5 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.

Бесплатное приложение Russpass доступно для платформ iOS и Android.