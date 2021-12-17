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Дума поддержала в I чтении право регионов вводить требования к содержанию животных

Законопроект предлагает наделить власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных, помимо тех, что прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о наделении регионов РФ правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым. Документ предлагает наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные правила выгула и содержания домашних животных, помимо тех, что прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными".

Как отмечали авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами. Так, регионы могли устанавливать правила выгула и содержания, вводить предельное количество домашних животных, запрещать их содержание в общих помещениях многоквартирных жилых домов, а также устанавливать требования к длине поводка и запрет на выгул животных для лиц в состоянии опьянения и детей до 14 лет.

Как уточнили в профильном комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, ко второму чтению инициатива должна быть доработана, чтобы исключить злоупотребление регионами теми полномочиями, которыми их предлагается наделить.

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