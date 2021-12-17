Минздрав Молдавии проверит данные об использовании просроченных вакцин от COVID-19

КИШИНЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Молдавии проведет проверку медицинских учреждений, в которых могли вводить пациентам просроченную вакцину от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, комментируя представленные Счетной палатой данные аудита, согласно которым около 7 тыс. граждан могли быть привиты препаратами, срок годности которых истек.

"Министерство здравоохранения создало комиссию по расследованию и проверке правильности введения вакцин в санитарно-медицинских учреждениях и центрах вакцинации, указанных в отчете Счетной палаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В нем общественности обещано предоставить информацию о результатах расследования.

Ранее депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов потребовали от властей объяснений в связи с результатами аудита Счетной палаты. Его авторы констатировали, что злоупотребления были как в процессе выдачи сертификатов, так и в процессе вакцинации. Проверка показала, что в период дефицита вакцины вне очереди были привиты 2,5 тыс. человек, около 70 тыс. выданных медицинскими учреждениями сертификатов о вакцинации вызывают подозрения, около 7 тыс. человек получили прививку с истекшим сроком годности.

По данным Счетной палаты, всего в республику поступило около 2 млн доз вакцины от коронавируса. Из этого объема 75% от общего объема республика получила в качестве гуманитарной помощи в основном по линии международной программы COVAX. Такая помощь направлялась в республику из России, Румынии, Китая, Турции и других стран. Из общего объема поставок было использовано 1,6 млн доз, уровень вакцинации населения республики достиг 27%.