Новое правительство Чехии отказалось продлить в стране режим ЧС

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии, назначенное в пятницу президентом республики Милошем Земаном, на своем первом заседании приняло решение отказаться от продления в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса, который должен был действовать по 25 декабря. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Правительство приняло решение не обращаться в Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии) с просьбой продлить режим ЧС", - сказал Фиала. Он подчеркнул, что кабмин намерен активно бороться с эпидемией ковида в республике, и, если эпидемиологическая ситуацию ухудшится, власти продлят действие режима ЧС.

По словам премьера, с 26 декабря в стране в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары, которые пока должны оставаться закрытыми с 22:00 до 05:00.

Новые власти в кратчайшее время намерены пересмотреть подготовленный вышедшим в отставку правительством Андрея Бабиша законопроект о госбюджете на 2022 год. Этот документ недавно отвергла нижняя палата парламента. Кабмин Фиалы планирует пересмотреть статьи бюджета, чтобы дефицит составил не более 300 млрд крон (примерно около 11,8 млрд евро).

В середине января правительство обратится в нижнюю палату парламента с просьбой утвердить свое программное заявление и выразить ему вотум доверия. Кабмин опирается на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты.