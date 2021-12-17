Родители смогут посетить утренники в школах и садах Москвы при наличии QR-кода

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Родители смогут посетить праздничные утренники в школах и детских садах Москвы при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста. Любые даже потенциальные риски заражения на утренниках должны быть минимизированы", - сказали в пресс-службе.

"Просим родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, пусть наступающий Новый год приблизит для всех нас к победе над пандемией и позволит вернуться к нормальному ритму жизни", - сказал собеседник агентства.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 997 784 случая заражения, из них 2 755 за последние сутки. Выздоровели 1 828 635 человек, умерли 35 726. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 976 362 человека, коллективный иммунитет составляет 72,2%.