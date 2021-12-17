Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 58,2%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России вырос за неделю с 55,7% до 58,2%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен 70,8 млн раз, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу.

"По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла - 70 831 362. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова. По данным на 16 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране был 57,7%.

Ситуация с коронавирусной инфекцией за последнюю неделю осложнилась в 10 регионах России, при этом в трех она улучшилась.

"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в десяти регионах, а улучшение мы видим в трех регионах", - сказала Голикова.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также в республиках Алтай, Башкирия, Чувашия и Дагестан. При этом, согласно сообщению штаба, ситуация с ковидом улучшилась в Белгородской области, Карачаево-Черкесии и Калининградской области.

Голикова также заявила, что российские регионы должны мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед новогодними праздниками.

"Накануне новогодних каникул мы призываем все регионы мобилизоваться и нарастить темпы вакцинации. И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме "ковид-фри", - сказала она.