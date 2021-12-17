Более 1,3 млн жителей Волгоградской области вакцинировались от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 млн жителей Волгоградской области получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по вопросам безопасности.

"В связи с увеличением темпов вакцинации видим сокращение числа заболевших и числа госпитализированных. Число вакцинированных на сегодня уже составляет более 1 млн 339 тыс. человек - это 85% от плана, установленного для Волгоградской области Минздравом России", - пояснил Бочаров.

Он уточнил, что эпидемическая ситуация в регионе позволяет провести все основные традиционные новогодние и рождественские мероприятия, но при условии определенных ограничительных мер. "Наша общая задача, чтобы выходные и праздничные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий", - добавил Бочаров.