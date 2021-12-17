Центральный Вьетнам готовится к приходу тайфуна "Раи"

ХАНОЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Жители центрального Вьетнама готовятся к приходу тайфуна "Раи". Как сообщил в пятницу вьетнамский Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение и переведены в состояние повышенной готовности все чрезвычайные службы.

Сформировавшийся в западной части Тихого океана тайфун уже атаковал Филиппины. Согласно прогнозам, циклон достигнет центральной части Филиппинского архипелага в пятницу, а затем выйдет в Южно-Китайское море и будет двигаться по направлению к Вьетнаму. По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, в ближайшие 24-48 часов шторм будет продвигаться на северо-запад со скоростью 15-20 километров в час. К середине дня 19 декабря эпицентр тайфуна будет находиться в акватории провинции Биньдинь.

Власти прибрежных провинций в срочном порядке принимают меры по подготовке к реагированию на тайфун и устранение его последствий. Основное внимание уделяется эвакуации местных жителей и рыболовецких судов из опасных районов с тем, чтобы минимизировать ущерб, который может вызвать стихия.

"Раи" станет уже девятым тайфуном, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. Согласно прогнозам, он принесет мощные ливни и сильный порывистый ветер в ряд прибрежных провинций центральной части страны.