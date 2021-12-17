Папа Римский Франциск встретился в свой день рождения с мигрантами, вывезенными с Кипра

ВАТИКАН, 17 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который отмечает в пятницу 85-летие, проводит обычный рабочий день. Как сообщила служба печати Святого престола, понтифик в числе прочих принял нескольких новых послов, а также первых беженцев, перевезенных с Кипра, где он недавно побывал с визитом.

"В день своего дня рождения Папа Франциск принял в Апостольском дворце первую группу из десятка беженцев, прибывших [с Кипра] накануне в Италию благодаря соглашению Святого престола и властей Италии и Кипра. Группа будет содержаться за счет непосредственной помощи Папы, тогда как католическая община Святого Эгидия займется их интеграцией в рамках программы, рассчитанной на год", - говорится в сообщении.

Накануне в Италию прибыли первые из 50 мигрантов, которые будут перевезены и приняты в Италии и других европейских странах по инициативе Папы Римского. Среди прибывших выходцы из Демократической Республики Конго, Камеруна, Сомали и Сирии, уточнили в службе печати.

Проблема миграции была в центре последнего апостольского визита Франциска на Кипр и в Грецию, где тот побывал в центре приема мигрантов на острове Лесбос.