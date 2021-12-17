СМИ: жители ЛНР подали 13 тыс. заявлений о вступлении в "Единую Россию"

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Жители Луганской народной республики (ЛНР), имеющие российское гражданство, подали 13 тыс. заявлений о вступлении в ряды партии "Единая Россия". Об этом сообщило в пятницу агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты (консультативно-совещательного органа ЛНР), ректора Луганского государственного университета Виктора Рябичева.

Он напомнил, что в Луганской государственном университете работает центр подачи заявлений на вступление в ряды "Единой России". "Люди приходят к нам и пишут заявления. На сегодняшний день подано <...> 13 тысяч. Работа этого центра в нашем вузе - это огромная честь", - цитирует агентство ЛИЦ выступление Рябичева на заседании Общественной палаты ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце ноября сообщил, что число сторонников "Единой России" в ЛНР превысило 10 тысяч. Председатель партии Дмитрий Медведев 4 декабря вручил партийные билеты главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.