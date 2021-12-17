Человеком года в Карелии признан олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Звание "Человек года Республики Карелия - 2021" получил олимпийский чемпион Игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин. Об этом в на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Владислав Ларин - Человек года Республики Карелия-2021. Указ о присвоении звания нашему олимпийскому чемпиону подписал накануне", - написал он.

На Олимпиаде в Токио Владислав Ларин одержал победу в финале над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски в весовой категории свыше 80 кг. Звание человека года в Карелии ему присвоено с формулировкой "за достижение высоких спортивных результатов в 2021 году и победу на XXXII Олимпийских играх в городе Токио".

Звание лауреатов 2021 года присвоено еще 15 жителям Карелии, среди которых медики, спортсмены, волонтеры, педагоги. В их числе волонтер Юлия Андреева, которая стала одним из лидеров и организаторов добровольческого движения, сформировавшегося во время пика лесных пожаров прошедшим летом в республике. Более 500 добровольцев помогали бороться со стихией. Почетное звание за смелость и отвагу, грамотные и решительные действия при тушении лесов также получил начальник пожарной части №42 по охране города Суоярви Сергей Липов.

Премией также отмечены директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода, где планируется создать первую в России цифровую верфь, Владимир Майзус и главный врач Межрайонной больницы №1 в Костомукше Евгений Шубин.

Звание "Человек года Республики Карелия" присваивается с 1988 года. Это форма поощрения жителей за заслуги перед республикой, а также за плодотворный личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие региона и высокое профессиональное мастерство. В 2020 году награду вручили главному внештатном терапевту Карелии Наталье Везиковой за большой вклад в охрану здоровья и жизни граждан в период пандемии коронавируса.