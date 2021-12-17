Мезенцев: медиахолдинг Союзного государства расскажет обществу о проектах РФ и Белоруссии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Медиахолдинг Союзного государства будет информировать аудиторию о совместных проектах России и Белоруссии. Об этом в пятницу заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, работа над созданием медиахолдинга уже идет, начались консультации и "совершенно понятно, что мы должны учесть тот опыт, который наработан в деятельности союзных СМИ за эти годы".

"И, конечно, практика современных, передовых, успешных и востребованных среди читателей и зрителей СМИ будет учитываться при создании медиахолдинга. Тем более, что мы должны предельно эффективно тратить те средства, которые выделяет союзный бюджет. Но самое главное - мы должны уметь рассказывать о той огромной палитре системы отношений между нашими странами, о чем мы не всегда умеем или не умели рассказывать в прошлом", - сказал Мезенцев.

"Вы спросите у читателей, знают ли они, что такое Союзное государство, что такое Союзный договор, какие преимущества, что будет позитивного на этапе экономической интеграции, как мы будем преодолевать наши споры и дискуссии. Спросите у читателя или зрителя, и они скажут, что знают мало, и мы должны совершенно по-другому уважить мнения и интерес людей, [который], я верю, есть", - отметил госсекретарь.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей образования медиахолдинга Союзного государства. Мезенцев сообщал, что работа по его созданию может быть завершена к концу следующего года.