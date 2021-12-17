В Госдуме проверят содержание учебников русского языка как иностранного

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию и комитет Госдумы по просвещению проверят содержание учебников русского языка как иностранного. Об этом на пленарном заседании нижней палаты в пятницу заявила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, комментируя соответствующее предложение депутата Яны Лантратовой.

В ходе пленарного заседания Лантратова сообщила, что подготовила проект протокольного поручения, в котором профильным комитетам предлагается организовать обсуждение вопроса изучения русского как иностранного, провести мониторинг учебников и выработать предложения по внедрению "системы экспертизы, аттестации и сертификации" учебных материалов по этой программе. "Вячеслав Викторович [Володин], коллеги, прошу вас обратить внимание Государственной думы на вопрос о русском языке как иностранном и, в частности, о качестве и содержании учебников по данному предмету", - сказала она.

"Комитет по просвещению Государственной думы и комитет по образованию поддерживает принятие данного постановления. Тема действительно затронута важная и мы отработаем на площадке наших комитетов все вопросы, которые указаны в данном поручении", - заявила Казакова.

Как отмечается в поручении Лантратовой, с которым ознакомился ТАСС, особо значимой темой в продвижении "мягкой силы" России является вопрос изучения русского языка как иностранного. При этом, по ее словам, русский как иностранный относится к программам дополнительного образования, лицензирование которого проходит на региональном уровне.

"Таким образом, данная сфера фактически выведена из-под федерального государственного контроля и надзора. <...> Учебники для дополнительного образования не подлежат экспертизе, аттестации, сертификации, отсутствует надлежащая проверка содержания данных учебных материалов и уровня образования и квалификации авторов", - говорится в документе.

"Вопрос изучения русского как иностранного напрямую связан с национальной безопасностью", - подчеркивает депутат, отмечая, что от содержания программ обучения напрямую зависит представление о России иностранных граждан, приехавших для постоянного проживания.