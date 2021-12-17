Мурашко призвал пройти вакцинацию и ревакцинацию от ковида перед новогодними праздниками

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу призвал россиян пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции для того, чтобы не провести новогодние праздники в больнице.

"Готовиться нужно к максимальным рискам, а для того, чтобы их низвести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность, в том числе в период новогодних и предновогодних праздников для того, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня об этом уже нужно задуматься, пройти ревакцинацию [от коронавирусной инфекции], вакцинацию тем, кто еще каким-то образом ее не прошел. Это нужно сделать обязательно, не рисковать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Счастливый Новый год - это здоровье", - подчеркнул министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.