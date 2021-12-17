Ученые считают, что риск повторно заразиться ковидом в пять раз выше в случае "омикрона"

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Лица, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом по сравнению с вариантом "дельта". Об этом говорится в опубликованном в пятницу исследовании эпидемиологов из Имперского колледжа Лондона.

Как отметили ученые, если до появления омикрон-штамма у людей, перенесших ковид, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, то при возникновении нового варианта этот показатель снизился до 19%. Согласно специалистам, в данный момент не обнаружено свидетельств того, что омикрон-штамм представляет меньшую угрозу, чем "дельта", учитывая показатели инфицирования и госпитализации.

В Имперском колледже Лондона подчеркнули, что две дозы вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения лишь до 20% случаев против омикрон-штамма, при этом она повышается до 55-80% после бустерной прививки.

"Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации", - заявил ведущий эпидемиолог вуза и член научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Великобритании Нил Фергюсон.

Специалисты также обратили внимание на то, что вследствие заражения омикрон-штаммом уровень антител после получения бустерной дозы применяемых в Великобритании вакцин будет в 4,5 раза ниже, чем в случае с дельта-штаммом. Кроме того, существует вероятность снижения эффективности имеющихся препаратов при предотвращении тяжелого течения заболевания - с 96,5% при дельта-штамме до 80,1% при варианте "омикрон".

Рост заболеваемости

Эксперты указали, что в ходе исследования, проведенного в период с 29 ноября по 11 декабря, число случаев заражения омикрон-штаммом по отношению к общим показателям заболеваемости ковидом удваивалось каждые 48 часов в Англии. По их подсчетам, базовый коэффициент репродукции в случае с омикрон-штаммом равен 3 - это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 30 человек. Для сравнения: в случае со штаммом "дельта" этот показатель держится на уровне 1,1-1,2. Выводы сотрудников Имперского колледжа Лондона основаны на статистических данных Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании и Национальной службы здравоохранения.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, выявленный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У него имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон", обнаруженный уже в более чем 70 странах мира, включая РФ, потенциально может распространяться быстрее других.