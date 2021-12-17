Песков: люди не спешат прививаться, так как притупляется чувство опасности коронавируса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что люди со временем привыкли к угрозе коронавируса, поэтому не спешат прививаться.

"Мы привыкли к угрозе коронавируса. Ведь почему так трудно убедить людей вакцинироваться? Потому что притупляется чувство страха. Это как на войне, человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом взрываются снаряды, просто перестает пригибаться, потому что это человеческая натура, и чувство страха притупляется", - сказал он в интервью RTVI.

Говоря о том, насколько трудным был уходящий 2021 год, Песков подчеркнул, что время, действительно, тяжелое. "Хотя я бы не сказал, что уходящий год был еще тяжелее, чем предыдущий, чем 2020 [год]. Он был легче, потому что мы уже адаптировались к новым условиям жизни, мы адаптировались к новым условиям ведения дел, мы адаптировались к новым условиям передвижения, к сокращению количества передвижений, перелетов, переездов", - констатировал пресс-секретарь президента, заметив, что люди все равно путешествуют, ездят в командировки, научились общаться дистанционно. "Мы прекрасно научились самые чувствительные темы обсуждать по телефону или по видеосвязи, мы прекрасно научились огромные форумы проводить по видеоконференции", - сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что адаптировалась к ситуации и экономика, хотя мировая экономика находится в очень сложном состоянии. "Мы видим, что творится с инфляцией и так далее. Представить себе долларовую инфляцию в 6,5% или даже больше чуть-чуть просто было невозможно. Американцы помнят, это было в начале 70-х годов, у них тогда, когда был нефтяной кризис, тогда было то же самое, и они помнят это с содроганием", - заметил Песков. Он также упомянул проблемы, связанные с инфляцией рубля и евро, что оказывает влияние на состояние экономики, причем "скорее негативное". "Тем не менее все равно мы же как-то вышли на докризисный уровень по многим показателям, по большинству показателей, будь то промпроизводство, будь то сельское хозяйство, будь то финансовый сектор", - отметил пресс-секретарь.

В целом, по его словам, жить стало "очень тяжело, беспрецедентно плохо, некомфортно". "Людям не нравится, люди боятся ограничений, они не хотят прививаться, но тем не менее мы все равно адаптировались, поэтому год этот был лучше, чем предыдущий. Мне кажется, что "ужас-ужас" творился в предыдущем", - поделился своим впечатлением Песков.

Он затруднился назвать самый сложный для себя день в году. "Их много, трудных дней, иногда они идут один за другим, иногда, наоборот, откатывает и становится легче, но какого-то единого, одного дня, который прямо бы измотал, не было", - подытожил пресс-секретарь главы государства.