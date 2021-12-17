Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте в Москве будет бесплатным в новогоднюю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатный", - сказал Собянин.

Как уточняется в материалах мэрии, проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

"Чтобы создать праздничное настроение - прекрасные автобусы, хорошо оформленные, помимо этого еще и коммунальщики оформляют свою технику - около 600 машин. Оформленный праздничный город, подключили освещение праздничное. И ярмарки, и катки, <…> и московский транспорт - он сам по себе красивый, а в новогоднем убранстве еще интереснее", - отметил мэр.

Как отмечается в материалах мэрии, к новогодним праздникам украсят более 3 тыс. единиц столичного транспорта. Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев "Витязь-Москва". В новогоднюю "праздничную одежду" наряжены 11 вагонов МЦД, 1 460 автобусов, четыре паркона ЦОДД и порядка 2 тыс. автомобилей такси. В метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений - "Москва-2020", "Ёж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

Новогодний транспорт будет ходить до конца января. Ожидается, что новогодними поездами метро, трамваями, электробусами и автобусами за все время воспользуются более 10 млн жителей Москвы и гостей города.