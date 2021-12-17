Нижегородские власти направят 320 млн рублей на строительство спортцентра для людей с ОВЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Крытая ледовая арена с искусственным льдом, универсальный игровой спортивный зал и бассейны войдут в единый спортивный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), который планируют построить в Дзержинске в 2023 году. В бюджете следующего года на эти работы предусмотрели 320 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Глеб Никитин.

В сентябре во время "Прямой линии" к Никитину обратились обладатели золотых медалей Паралимпиады в Токио легкоатлеты Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов, а также пловец Даниил Смирнов. Они задали вопрос о появлении в Дзержинске единого центра, где люди с ограниченными возможностями здоровья могли бы тренироваться и заниматься спортом. Никитин ответил, что строительство центра планируют начать в 2022 году.

"Уже определен земельный участок. Разработана проектно-сметная документация, стоимость строительства превышает 1 млрд рублей, предполагается софинансирование со стороны федерального бюджета. В законодательное собрание мной уже внесен проект поправок в бюджет региона, предполагающий выделение около 320 млн рублей на 2022 год на реализацию проекта. Планируемые сроки строительства объекта - 2022-2023 годы", - рассказал Никитин.

Губернатор отметил, что инициатива Нижегородской области о строительстве центра получила поддержку правительства Российской Федерации. В состав объекта входит крытая ледовая арена с искусственным льдом, универсальный игровой спортивный зал, зал бассейнов, состоящий из трех чаш, тренажерный зал, зал общефизической подготовки, а также медико-восстановительный центр.

В Дзержинске располагается специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. Паралимпийские чемпионы Смирнов, Вдовин и Сафронов являются ее воспитанниками. На Играх в Токио они завоевали четыре золотые медали. В этом году главный тренер паралимпийской команды России, директор спортшколы "Заря" Юрий Назаренко стал лауреатом Национальной спортивной премии, а сама спортивная школа победила в категории "Лучшая организация адаптивного спорта".