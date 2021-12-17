Почти 40% из проверенных за месяц объектов в Тюменской области нарушали ковидные правила

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Нарушения ковидных правил выявлены на 246 из 630 объектов, проверенных в Тюменской области за месяц. Об этом сообщили журналистам в пятницу в информационном центре правительства региона.

"630 объектов <...> проверили в Тюменской области специалисты Роспотребнадзора с 15 ноября по 14 декабря на соблюдение санитарно-противоэпидемических правил для предотвращения распространения COVID-19. Нарушения выявлены на 246 объектах, в основном это предприятия торговли. <...> Вместе со специалистами Роспотребнадзора в проверках участвуют работники полиции, областного департамента потребительского рынка и туризма", - говорится в сообщении. Таким образом, из числа проверенных объектов почти в 40% были выявлены нарушения.

Как уточнили в инфоцентре правительства региона, было составлено 205 протоколов об административном правонарушении, суды вынесли 61 постановление о привлечении к штрафам на общую сумму почти 2 млн рублей, а в 16 случаях за грубые нарушения по решению суда была приостановлена деятельность объекта.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 302 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 86 080 случаев, выздоровели 69 036 человек, полный курс вакцинации прошел 892 671 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 61,1%.