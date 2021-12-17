Вузы СКФО готовы к ускоренной подготовке IT-специалистов

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Вузы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) готовы к ускоренной цифровой трансформации для оперативной подготовки квалифицированных кадров. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) по итогам межрегионального форума "Северный Кавказ 2030. Цифровая трансформация".

"Организации высшего образования готовы к ускоренной цифровой трансформации, цель которой - интеграция новых технологий во все образовательные процессы, в том числе и в подготовке квалифицированных кадров. Так, по оценкам экспертов, потребность экономики страны в IT-специалистах составляет более 700 тыс. человек. При этом ежегодно на рынок труда макрорегиона выпускаются почти 6 тыс. специалистов по данному направлению", - цитирует пресс-служба председателя совета Консорциума вузов СКФО, ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

На полях форума в Ингушетии специалисты обсудили стратегию цифровизации макрорегиона. Участниками стали представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, эксперты ведущих российских вузов и ректоры университетов, входящих в состав совета Консорциума вузов Северного Кавказа. Помощник заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт отметил важность обсуждаемой темы.

"Когда говорим про цифровую трансформацию, мы понимаем, что это важный инструмент повышения качества управления не только на уровне страны, но и на уровне университетов, что безусловно является важным шагом, который поможет выйти крупным образовательным организациям на новый уровень", - цитирует пресс-служба Швиндта.

В рамках форума состоялась форсайт-сессия "Цифровая трансформация отрасли образования и науки" и экспертная сессия "Стратегии цифровой трансформации университетов СКФО: инфраструктура и цифровые сервисы, кадры и данные".