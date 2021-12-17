На Кубани с 30 декабря заселиться в отели можно будет только при наличии QR-кода

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 30 декабря изменят требования по заселению в отели, туристы смогут заселиться в гостиницы только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

Об этом сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.

"С 30 декабря заселение в коллективные средства размещения будет возможно только по QR-кодам либо со справкой о перенесенном заболевании", - сказала Золотухина.

Летом на курортах Кубани были введены правила, согласно которым заселиться в отели можно было только вакцинированным, переболевшим туристам или тем, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации.

Золотухина отметила, что на сегодняшний день требования эпидбезопасности, предъявляемые к туристической отрасли, достаточны. Она добавила, что за прошедшие полгода, пока действовала возможность заселиться в отели, дав добровольное согласие на прохождение вакцинации, туристы "научились вакцинироваться". По ее словам, лишь 1-2% заселяются с согласием на прохождение вакцинации, остальные туристы приезжают уже вакцинированными.

На Кубани с 22 ноября, когда было зафиксировано максимальное число заражений за всю пандемию (991 случай), ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Последнюю неделю в регионе ежесуточный прирост составляет 600-800 случаев заражения. В то же время в регионе наращиваются темпы вакцинации.