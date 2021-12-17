Во Владимирской области разрешили посещать новогодние мероприятия без QR-кода

ВЛАДИМИР, 17 декабря. /ТАСС/. Жителям Владимирской области разрешили посещать массовые культурные и спортивные мероприятия без QR-кодов, при этом зрелищные праздники в организациях культуры будут проводиться в полупустых залах. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Александр Авдеев, сообщается в пятницу на сайте администрации региона.

"Указом разрешено гражданам посещать без предъявления QR-кода массовые мероприятия в организациях образования и культуры, а также массовые физкультурные и спортивные мероприятия", - говорится в сообщении. Уточняется, что указ издан по предложению главного санитарного врача по Владимирской области.

"Чтобы уменьшить контакты между людьми и не допустить всплеска заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, в период новогодних праздников принято решение при проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры ограничить заполняемость залов зрителями на уровне не более 50% от общей их вместимости. Условие соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при этом сохраняется", - добавили в областной администрации.

Согласно ранее действовавшей редакции указа об антиковидных ограничениях, в регионе было запрещено проведение массовых мероприятий с численностью участников более 500, за исключением мероприятий в учреждениях образования, культуры (при наполняемости залов не более 75% от вместимости), физкультурных и спортивных мероприятий (при условии заполняемости залов не более чем наполовину). Допуск участников на мероприятия разрешался только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о недавно перенесенном ковиде.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 77 577 случаев коронавируса, в том числе 291 - за последние сутки. Выздоровел 59 131 человек, отмечен 2 881 смертельный случай. Вакцинацию первым компонентом прошли 554 218 человек, вторым компонентом - 504 442 человека, уровень коллективного иммунитета оценивается в 41,3%.