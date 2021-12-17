КС: решения ЕСПЧ влекут пересмотр дела, если найденные нарушения повлияли на приговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые в ответ на жалобы российских граждан, могут служить основанием для пересмотра соответствующего решения российского суда только в том случае, если выявленное ЕСПЧ нарушение повлияло на исход дела для подсудимого. Если обнаруженное нарушение Европейской конвенции по правам человека не оказало влияния на решение российских судей и итоговый приговор, оснований для пересмотра дела нет, следует из определения Конституционного суда РФ.

"Институциональные и процедурные условия пересмотра судебного акта - с учетом конституционного и международно-правового требования стабильности актов правосудия - должны исключать возможность безосновательного возобновления судебного разбирательства, не вытекающего из выводов, содержащихся в соответствующем решении Европейского суда по правам человека, признавшем нарушение Конвенции в отношении заявителя, но которое не связано с самим судебным разбирательством и не повлияло на исход дела", - говорится в определении КС РФ.

Жалоба заключенного

Поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба осужденного на пожизненное заключение Андрея Затынайко, отбывающего наказание в колонии особого режима за разбойное нападение, приведшее к трем жертвам. После заключения Затынайко подавал несколько исков в Центральный районный суд Волгограда, в которых требовал вернуть ему вещдоки, а именно предметы одежды, жаловался на действия сотрудников милиции и просил возместить ему моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

После отказов российских судебных инстанций заключенный обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение на нарушение его права на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что государством не было обеспечено его присутствие на заседаниях. ЕСПЧ признал факт нарушения Конвенции и присудил заявителю компенсацию.

После этого Затынайко обратился в российский суд с заявлением о пересмотре его дела по новым обстоятельствам, а в качестве нового обстоятельства указал решение ЕСПЧ. Первой инстанцией ему было отказано в пересмотре дела, вышестоящие суды подтвердили это решение, после чего заключенный обратился с жалобой в Конституционный суд.

Определение Конституционного суда

В своей жалобе Андрей Затынайко просил КС проверить конституционность части 1 и пункта 4 части 4 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которым судебное постановление, вступившее в законную силу, может быть пересмотрено по новым обстоятельствам, каковым может стать решение ЕСПЧ. КС РФ подтвердил, что нарушения, выявленные ЕСПЧ, не во всех случаях могут быть устранены путем выплаты денежной компенсации и порой для этого требуется пересмотр судебного акта, вступившего в законную силу.

Однако, в то же время, в каждом конкретном случае российские суды должны устанавливать, имелась ли связь между выявленным нарушением Европейской конвенции по правам человека и приговором, вынесенным российскими судьями. Только в случае установления такой взаимосвязи может быть принято решение о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

"Суд первой инстанции отметил отсутствие влияния выявленного нарушения данной Конвенции на правильность разрешения дела по существу, а также то, что неблагоприятные последствия этого нарушения компенсированы присужденной Затынайко ЕСПЧ справедливой компенсацией", - подчеркивается в определении КС.

По мнению судей Конституционного суда, оспариваемые заявителем законоположения Гражданского кодекса РФ не могут рассматриваться как нарушающее его конституционные права, перечисленные в жалобе, в связи с чем в рассмотрении дела Андрею Затынайко было отказано.