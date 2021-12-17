Мурашко: "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность против "омикрона"

"Вакцина "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма "омикрон", в особенности у тех пациентов, которые прошли ревакцинацию вакциной "Спутник Лайт", - сообщил Мурашко журналистам.

Он отметил, что, по предварительным данным исследования по оценке активности антител к новому штамму, снижение уровня вируснейтрализующих антител у пациентов, прошедших вакцинацию "Спутником V" и ревакцинацию "Спутником Лайт", не является критическим.

"В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты. Штамм "омикрон" отличает большое число мутаций, он более заразен", - добавил он.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и выявлен уже примерно в 80 странах. В РФ "омикрон" обнаружен у 25 человек. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.