Более 1 млн жителей Белгородской области получили прививку от коронавируса

ТАСС, 17 декабря. Свыше 1 млн человек - около 67% от общего числа жителей Белгородской области - получили вакцину от коронавируса. Темпы заболеваемости ковидом снизились, более 1,5 тыс. коек в больницах вернули для оказания плановой помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Более 1 млн человек в Белгородской области привито первым компонентом вакцины от COVID-19. В регионе в течение недели фиксируется снижение как уровня заболеваемости в целом, так и уменьшение числа тяжелых случаев протекания болезни", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сокращение числа пациентов ковидных площадок позволило вернуть более 1,5 тыс. коек для оказания плановой помощи пациентам больниц. Планируется, что с 20 декабря также возобновит прием пациентов по основному профилю и хирургический корпус городской больницы №2 в Белгороде.

По информации департамента здравоохранения региона, к 17 декабря первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80% от общего числа взрослого населения региона. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 78 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 802 человека, отмечено 1 660 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.