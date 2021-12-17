В центре Петербурга завершили реставрацию архитектурного ансамбля улицы Зодчего Росси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Реставраторы в Санкт-Петербурге завершили работы на фасадах зданий по улице Зодчего Росси, которые составляют один из самых известных архитектурных ансамблей в центре города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Отреставрированы лицевые фасады бывшего здания министерства народного просвещения и симметричного фасада здания Дирекции императорских театров, в котором сейчас располагается Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. Оба здания входят в состав памятника федерального значения "Ансамбль улицы Зодчего Росси". Работы проводились по программе КГИОП (Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Объем финансирования в 2021 году составил более 240 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время реставрации были устранены трещины и следы многочисленных протечек, сколы на известковом цоколе, отреставрирован штукатурный слой в местах обнажения кирпичной кладки. Работы проводились поэтапно с 2019 года по проекту, разработанному в 2018 году.

Архитектурный облик зданий, построенных по проекту Карла Росси в 1830-е годы, сохранился до наших дней в первоначальном виде. По замыслу архитектора, ширина улицы равна высоте ее зданий и составляет 22 м, при этом длина улицы - 220 м, что ровно в 10 раз превышает ее высоту и ширину.