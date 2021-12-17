Песков рассказал, какую журналистику считает независимой

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что считает независимой журналистику, которая, выполняя свои прямые функции, еще и сама себя обеспечивает.

"Независимая журналистика - это журналистика, которая, выполняя журналистский долг, журналистские функции и просто работу журналиста, умудряется зарабатывать сама деньги и уверенно стоять на ногах. Вот это независимая журналистика", - сказал Песков.

"Если вы финансово от кого-то зависите, то, соответственно, больше угроза вмешательства тех, кто оказывает финансовое влияние. Некоторые коллективы выдерживают это влияние и остаются независимыми журналистами, некоторые - нет", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей Тины Канделаки, Песков добавил, что ему знакомо имя предпринимателя и медиамагната Руперта Мердока. "Нельзя назвать [его СМИ] полностью независимыми, но и нельзя назвать абсолютно зависимыми", - заметил пресс-секретарь. "Все относительно в этом мире", - заключил он.