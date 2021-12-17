Горные курорты Сочи стали первыми в России обладателями знаков Safe Travels

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Горные курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром", расположенные в горах Сочи, стали первыми в России курортами, получившими международные знаки безопасных путешествий Safe Travels. Представителей курортов наградили врио министра курортов Кубани Мария Золотухина и замглавы администрации Инна Петухова, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"У нас город Сочи - это первый курорт РФ, который присоединился и [получил] знак Safe Travels", - сказала Петухова журналистам, уточнив, что Safe Travels - знак, который подтверждает, что объект соответствуем всем требованиям безопасности заселения и пребывания.

Сочи стал первым российским курортом, который присоединился к программе безопасных путешествий. Летом этого года знаки получили 45 сочинских отелей, а также 7 пляжных территорий. По словам врио министра курортов Кубани Марии Золотухиной, другие города Краснодарского края также планируют претендовать на знаки Safe Travels.

К программе Safe Travels уже присоединилось 79 стран. Это показатель качества, гарантирующий эпидемиологическую безопасность. Объект, который присоединяется к программе, берет на себя обязательство соблюдать протоколы Всемирного совета по путешествиям и туризму, которые полностью согласовываются с требованиями Роспотребнадзора.