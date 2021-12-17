Власти Бангладеш благодарны СССР за поддержку в сложные времена

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дакка благодарит за поддержку, которую Москва оказывала республике в тяжелые времена. Об этом заявил в пятницу посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан на праздновании 50-летия окончания войны за независимость Бангладеш и установления индийско-бангладешских отношений в посольстве Индии в Москве.

"Наш общий друг - Россия - была с нами как в хорошие, так и в плохие времена, - указал он. - Как гласит известная поговорка, старый друг лучше новых двух. Мы высоко ценим ту моральную и политическую поддержку, которую оказал Советский Союз во время борьбы за независимость в тяжелые времена".

Дипломат также обратил внимание на отношения Дакки и Нью-Дели, которые, по его словам, выходят за рамки стратегического партнерства. "Тот факт, что мы сегодня вместе празднуем пятидесятилетие нашей дружбы на российской земле, является значимым фактором, который указывает на воистину политическое наследие наших стран", - заявил он.

Почетным гостем мероприятия стал заместитель министра обороны РФ генерал Александр Фомин.

Независимость Бангладеш от Пакистана была провозглашена 26 марта 1971 года. Фактически суверенным государство стало 16 декабря того же года после капитуляции пакистанских войск.