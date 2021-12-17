Песков признался, что абсолютно счастлив работать пресс-секретарем президента

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что считает себя абсолютно счастливым человеком с точки зрения работы. В интервью RTVI он отметил, что его нынешняя работа на посту пресс-секретаря "рано или поздно завершится".

"Конечно, сейчас я представить себя [вне ее] практически не могу. Это уникальная работа. В целом, с точки зрения работы, я абсолютно счастливый человек", - сказал он.

"Столько лет работать с одним из самых влиятельных людей мира, так или иначе быть свидетелем того, как он занимается сегодня одним, завтра другим, потом третьим, четвертым, и промышленностью, и сельским хозяйством, и международными делами, и стратстабильностью, и экологией, и изменением климата - такое обилие тем дает возможность обогащаться постоянно, узнавать все время что-то новое, учиться. Это ли не является абсолютным счастьем с точки зрения работы?" - продолжил Песков.