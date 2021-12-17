Песков надеется, что Путин не видел TikTok

Несколько вопросов касались предпочтений самого Пескова. Из двух писателей - Виктора Пелевина и Владимира Сорокина - представитель Кремля выбирает последнего. "Я Пелевина не понимаю. Не дорос еще, мне надо еще чуть-чуть повзрослеть. Или я уже пропустил момент", - пояснил пресс-секретарь.

"Надеюсь, что нет", - сказал он в ответ на вопрос, видел ли Путин TikTok .

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что глава государства Владимир Путин не видел ни одного видео из социальной сети TikTok, а про себя признался, что ему не близко творчество Моргенштерна. На эти вопросы представитель Кремля ответил в пятницу в интервью RTVI .

Между группами "Гражданская оборона" и "Сектор газа" Песков выбрал бы первую. Ответ же на вопрос о выборе между рэперами Оксимироном (Oxxxymiron) и Славой КПСС представитель Кремля дать не смог, признавшись, что не знаком с творчеством ни того, ни другого. Меньше с оценкой повезло Моргенштерну. "Он мне не нравится, я слышал несколько его песен", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков затруднился сказать, какой сериал можно назвать лучшим в этом году, упомянув, однако, испанский "Бумажный дом" (La casa de papel). "Там продолжение же пошло, я никак не могу посмотреть, - рассказал пресс-секретарь президента РФ. - Я не досмотрел последние пять серий".

Представитель Кремля рассказал о своем отношении к Telegram-каналам. "Я "Усы Пескова" очень люблю, там есть очень хороший - злой, но элегантный - юмор", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что в основном он читает Telegram-каналы информагентств.

Что дальше и кто после Путина

Песков, отвечая на вопрос о своих перспективах через 5-10-15 лет, заявил, что даже не собирается их представлять, все зависит от обстоятельств. "Ну, меня в какой-то момент уволят. А потом - будет какая-то другая ипостась", - сказал он. В ответ на вопрос "кто, если не Путин", Песков подчеркнул: "Обязательно тот, за кого проголосуют россияне".