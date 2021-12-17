{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Еврокомиссия одобрила препарат сотровимаб для лечения COVID-19

Препарат разработан британской фармацевтической компанией GSK совместно с американским партнером Vir Biotechnology

ГААГА, 17 декабря. /ТАСС/. Европейская комиссия выдала регистрационное удостоверение для препарата сотровимаб, предназначенного для лечения COVID-19. Об этом сообщило в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Лекарство с торговым названием Xevudy предназначено для взрослых и подростков с 12 лет с повышенным риском тяжелого течения заболевания, которым не требуется дополнительный кислород. Днем ранее комитет EMA по лекарственным средствам для человека заявил, что завершил оценку препарата, и рекомендовал выдачу регистрационного удостоверения.

Препарат разработан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) совместно с американским партнером Vir Biotechnology. Согласно производителям, сотровимаб эффективен против всех известных вариантов коронавируса, в том числе штамма "омикрон".

Теги
Пандемия COVID-19
Родителям в Крыму запретили присутствовать на новогодних утренниках в садах и школах
Кроме того, органам местного самоуправления запрещено проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий
Читать полностью