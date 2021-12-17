"Нанолек" планирует разработать вакцину от коронавируса для детей

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует после выпуска собственной вакцины от коронавируса разработать вакцину для молодежи и детей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент "Нанолека" Владимир Христенко после начала выпуска на заводе компании в Кировской области разработанной специалистами Центра им. М.П. Чумакова РАН вакцины от коронавируса "Ковивак".

В апреле Христенко сообщал, что "Нанолек" разработал собственную вакцину от коронавируса, на вывод которой на рынок уйдет минимум три года.

"Конечно, планируем. Вторым этапом. Сначала нужно сделать вакцину для взрослых, потом будем думать о детях", - сказал Христенко, отвечая на вопрос ТАСС о планах по разработке вакцины для молодежи и детей. В целом, по его словам, компания рассчитывает в ближайшем будущем делать упор на разработку и производство полного цикла, а не только локализацию.

"Мы видим для себя приоритетом уходить не вширь, с точки зрения роста объемов [производства], а к более глубокой стадии производства, уходить в полный цикл. Новое производство, которое мы начали у себя создавать, позволит делать собственные субстанции для вакцины против вируса папилломы человека, вакцины от Герпес Зостер, возможно, для нашей коронавирусной вакцины", - отметил президент "Нанолека", уточнив, что компания также изучает возможность производства комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.

О компании

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ, а также производит препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и других.